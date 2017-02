Nuevo capítulo en concurso para Magisterio: El Icfes suspende publicación de los resultados

Maestros y rectores aseguraron que en Ibagué si hay analfabetismo

Para el pasado 18 de febrero estaba prevista la publicación por parte del Icfes de los resultados del concurso para ingresar al Magisterio, sin embargo, la Comisión Nacional del Servicio Civil, quien realiza la evaluación, ordenó suspender los difusión.

Según el organismo, ellos debían publicar un anuncio cinco días hábiles antes de conocerse los resultados por parte del Icfes, pero como no lo hicieron a tiempo, ordenaron no publicar la lista de los aspirantes favorecidos. La razón de la Comisión Nacional es que el aviso no se publicó por temas logísticos.

“La Comisión Nacional del Servicio Civil informa con una antelación no inferior a 5 días hábiles cuando se va a publicar la lista para que las personas estén listas, no hemos hecho ese aviso de información y por eso es necesario el aviso. Este se va a publicar en marzo, y cinco días siguientes a ese aviso, el Icfes publicará los resultados”, afirmó Luz Amparo Cardozo Canizales, comisionada de la entidad nacional.

Por tanto, los aspirantes al escalafón del Magisterio tendrán que esperar hasta el próximo mes de marzo para conocer si continúan en el proceso; ya que después de los resultados del Icfes, se hará un análisis de los antecedentes y se conocerán las vacantes.

El gremio de los maestros y también en redes sociales, los aspirantes están pidiendo explicaciones al respecto, por lo que la comisionada dijo a RCN Radio:

“Se está llevando dentro de los términos de la convocatoria, se están siguiendo las reglas, estén tranquilos … En un proceso que tantas personas acceden, eventualmente se puede presentar algún tipo de investigaciones, pero eso es un 0,01% de las personas que se presentan, razón por la cual no tiene ningún estado de alerta”.

RCN Radio consultó al Ministerio de Educación y afirmaron que los resultados ya están listos, pero hasta no tener una autorización por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, no pueden emitir la difusión de los mismos.