Maritza Rodríguez / Foto: Colprensa

La actriz colombiana Maritza Rodríguez calificó como impactante, muy fuerte y sorpresivo el temblor que se registró en México, que deja cientos de muertos y varios edificios colapsados.

Sostuvo que dicho terremoto fue muy sorpresivo ya que las personas estaban era pendientes de un simulacro que se iba a realizar a las 11 de la mañana de este martes, pero que nunca se realizó.

“Yo me encontraba en clase y cuando salgo veo que la gente estaba en pánico y corrían para todos lados sin saber qué hacer y qué tan grave pudo ser”, dijo la actriz. (Lea: Uno siente como si la tierra se fuera abrir: Miguel Varoni luego del terremoto en México)

Rodríguez señaló que las avenidas de Ciudad de México colapsaron “no se podía desplazar de un lado a otro” porque la gente duro mucho tiempo en las calles por el miedo a que se presentarán replicas.

Agregó que en Ciudad de México las comunicaciones son difíciles y mucha gente no se ha podido comunicar con sus familiares y amigos.

“A mí me tocó correr y correr y siente uno como que no te alcanzan los pasos y no sabes dónde esconderse y a mí me dio un ataque de risa por los nervios”, dijo la actriz quien además expresó su solidaridad con los mexicanos que comienzan a vivir una época difícil tras de este fenómeno.