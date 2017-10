Agrupación ‘Golpe a Golpe’ da detalles del accidente de tránsito que sufrió

Gracias a todos por su apoyo y sus bendiciones, aún hay Golpe A Golpe para rato 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 @pequenojuanbb @mrdec1 @djdarkbeats

A post shared by GOLPE A GOLPE (@golpeagolpe) on Oct 17, 2017 at 8:56pm PDT