Aleja casi se muere: Nanis Ochoa sobre el accidente y critica a su ex Pipe Calderón

Las modelos Nanis Ochoa, Diana Franco y Alejandra Serje // Foto: Instagram @nanis8a

“Agradezco a Dios por estar vivas porque el accidente fue muy fuerte”, así comenzó Nanis Ochoa el video en el que explica cómo ocurrió el accidente y aclara las especulaciones que se han tejido luego del hecho tras un video que grabaron las modelos minutos después del accidente.

Las modelos Nanis Ochoa, Alejandra Serje, Diana Franco y Vanessa Gallego se movilizaban de Ocaña hacia Bucaramanga en una camioneta para tomar un vuelo hacia Bogotá tras un desfile en el que participaron el sábado 4 de noviembre.

Momentos antes del accidente publicaron un video en Instagram en el que aparecían cantando a bordo del vehículo, en el que minutos después se accidentaron. Este video es el que ha causado cientos de críticas y especulaciones.

A raíz de esto, Nanis Ochoa visiblemente afectada con un cuello ortopédico tras ser dada de alta aclaró lo que sucedió y se refirió también al video posterior que grabaron para, según ella, pedir ayuda.

“He visto comentarios dañinos, hay un video de nosotras que estábamos cantando No estábamos borrachas, veníamos de Ocaña de un desfile y teníamos el vuelo en Bucaramanga. Primero que todo Aleja no estaba manejando y que por estar grabando nos chocamos. Estábamos yendo rápido había una curva muy cerrada tenía como ACPM y el carro perdió el control y nos fuimos a un abismo de 50 metros”, dice Nanis Ochoa.

Explica que Vanesa y ella se lograron agarrar fuerte y por eso no resultaron tan afectadas como Alejandra y Diana. “Alejandra que estaba al frente si salió muy lesionada, casi se muere (…) y Diana Franco está con una fractura en la mandíbula”.

Dice que cuando cayó el vehículo al abismo y rodó por varios metros, ellas lograron salir del carro pero no sabían que hacer. Asegura que llamaron varias veces a la línea 123 pero que nunca les contestaron, razón por la que decidieron transmitir en vivo imágenes del accidente para que alguna persona reportara lo que les sucedió.

“Lo primero que se nos vino a la cabeza fue hacer el video para mostrar en el hueco que estábamos porque solo habían montañas, ramas, no habían personas, la idea era decir que nos ayudaran pero del susto no nos salían las palabras (…) no fue para hacernos famosas ni amarillismo, muchas personas creen que nos dio tiempo para hacernos famosas en realidad eso fue lo que nos salvó porque así contactaron a la Policía de Bucaramanga y alertaron del accidente por eso nos encontraron”, agregó Nanis Ochoa

“Aleja casi se muere y mi amiga (Diana) está muy mal, se le abrió la mandíbula”, indicó.

Además se mostró muy molesta con un comentario que hizo su ex esposo el cantante Pipe Calderón sobre el accidente. “Que este hombre mi ex esposo Pipe Calderón diga que es que ella está bien y hasta le dio tiempo de grabar un video y ni siquiera preguntarme a mí. Gracias a Dios me separé de él porque así se ve el tipo de persona que es este señor”.