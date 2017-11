Alejandra Serje publica emotivo mensaje luego de accidente en el que casi pierde la vida

.”Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarde en todos tus caminos… En las manos te llevará para que no tropieces con tu pie en piedra” El Día 5 de Noviembre volví a nacer y Dios me dio una oportunidad de vida que aprovecharé con tooodas mis fuerzas! Hoy gracias a Dios por qué puedo decirles que estoy VIVA! Y que no hay un segundo de mi vida que no le dé gracias a EL por salvarnos, gracias a todos por sus mensajes, por sus oraciones y por todo el cariño que me han manifestado… desde ese preciso momento solo veo la mano de Dios en mi vida de una manera sobrenatural, en las manos del DR. SANCHEZ que me hizo la cirugía, fue increíblemente perfecta, en el cuerpo médico de la clínica LA MERCED, donde me encuentro aún hospitalizada y que han sido de gran ayuda para nosotras, mejor cuidadas no podemos estar; se que pronto estaré en casa disfrutando de mis hijos y gozándome esta nueva oportunidad, me encuentro en compañía de mi esposo que es uno de los de tantos ángeles que Dios me ah enviado, en progresiva y satisfactoria recuperación. GRACIAS POR TANTO ❣️ El resultado de la experiencia es la alegría de haber podido vivir para contarlo, y después de un tiempo, tener la fuerza para sonreír al recordar. Dios los bendiga 🙏

