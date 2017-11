Amparo Grisales responde a memes que le hicieron con Hitler

Un privilegio cuando estuve en la última cena con Jesucristo! Quedé bendecida y protegida por siempre!😇 Pero con este tipejo demente nunca estuve ni en Tunja ni en ninguna parte! Soy muy selectiva ! Qué les pasa? Pero si sé de corruptos que estuvieron ahí de lambones! Y a los que me inventaron el chisme.. gracias!! Por favor no tiren más ladrillos, nos hace falta el mármol para terminar el castillo! Material perfecto para “ Me Ericé”💃🎭🎼💕💋 TEATRO PATRIA Viernes y Sábado 8:30 PM Domingo 6:30PM LOS ESPERO CON MUCHO AMOR ! UN BELLO ESPECTÁCULO CON MUCHO HUMOR!🍀🎼🎼🎼💕💃💃💋. @patgrisales @dagogarciaprod @shelaaguilera @cristianbaezoficial @giovannilopez01 @vicoq @alfredo_bautistap

A post shared by Amparo Grisales (@agrisales333) on Nov 3, 2017 at 7:40am PDT