Angie Cepeda considera como una gran sorpresa su nominación a los Premios Platino

Foto: Tomada de Instagram @AngieCepeda

Angie Cepeda supo de su nominación como mejor actriz en la cuarta edición de los Premios Platino sobre el mismo escenario en el que se daban a conocer las candidaturas, un momento que calificó de “muy especial” y “una linda sorpresa”.

“Fue muy bonito. Estoy muy contenta porque no me lo esperaba”, dijo la intérprete colombiana, que acompañó a Kate del Castillo, Miguel Ángel Silvestre y Edward James Olmos durante el anuncio de las nominaciones, un acto celebrado la semana pasada en el hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles (California).

“Estuve hablando antes con Kate y Miguel Ángel, pero les pidieron que no me dijeran nada, así que fue una linda sorpresa. Fue muy especial cómo sucedió”, explicó la artista, que opta al galardón por su trabajo en “La semilla del silencio”.

Sus rivales en la categoría de mejor actriz son Emma Suárez (“Julieta”), Juana Acosta (“Anna”), Natalia Oreiro (“Gilda, no me arrepiento de este amor”) y Sonia Braga (“Aquarius”).

“Es bonito que te reconozcan por un trabajo, me conmueve bastante, sobre todo con lo difícil que es hacer una película. A nosotros nos costó mucho conseguir el dinero y sacar el proyecto adelante, que era particularmente complicado porque se rodaba mucho de noche”, indicó.

Cepeda interpreta en el filme a María del Rosario Durán, una fiscal de derechos humanos que investiga la complicidad de un importante miembro de las Fuerzas Armadas en un caso de corrupción militar y que es amenazada de muerte.

“La película habla de un tema que me importa mucho. Mi personaje es una mujer sumamente fuerte que ha dejado su vida de lado para servir a gente que necesita ayuda, a gente menos privilegiada dentro de una sociedad sumamente corrupta”, manifestó.

“Un monstruo viene a verme”, de Juan Antonio Bayona, parte como la favorita en la IV edición de los premios Platino con siete nominaciones.

Entre las demás contendientes destacan las cinco candidaturas obtenidas por “Neruda” y las cuatro cosechadas por “Desde allá”, “El ciudadano ilustre”, “El hombre de las mil caras”, “Julieta” y “La delgada línea amarilla”.

Las candidatas como mejor película iberoamericana de ficción son “Aquarius” (Brasil), “El ciudadano ilustre”, (Argentina-España), “El hombre de las mil caras” (España), “Julieta” (España) y “Neruda” (Chile-Francia-Argentina-EE.UU.-España).

“Los Platino son muy importantes”, reconoció la actriz colombiana, de 42 años. “Es una iniciativa sumamente necesaria porque en Iberoamérica necesitamos este impulso para seguir creciendo y esto estimula la creación de un ‘star-system’ que, al contrario que los estadounidenses, no tenemos”, añadió.

Para la intérprete, es importante que el público pueda tener una plataforma donde reconocer a los actores y directores más destacados, y así conseguir que tengan “cierta curiosidad” por conocer qué películas se están haciendo en el territorio iberoamericano.

“Esto ayuda a la distribución y la coproducción, que son fundamentales. Todo suma para impulsar nuestro cine“, señaló Cepeda, quien se congratuló por la naturaleza de estos galardones, que apuestan por la unión de las culturas.

“Las fronteras no deberían existir”, subrayó.

“Para mí -continuó- todos somos iguales. Dentro de Iberoamérica tenemos nuestras diferencias culturales, pero hablamos mayoritariamente el mismo idioma, tenemos un mismo código y entendemos nuestras historias. Eso hay que valorarlo e impulsarlo”.

Cepeda afronta el futuro con ilusión tras haber aparecido recientemente en series como “2091” y “Jane the Virgin”.

“No sé lo que me deparará el futuro. Este trabajo es realmente impredecible, pero me encanta que sea así. Me gustaría poder seguir trabajando hasta ser viejita y hacerlo en distintos países e idiomas, como hasta ahora. Y que aparezcan proyectos que me llenen el corazón”, sostuvo.

La entrega de la cuarta edición de los Premios Platino se llevará a cabo el 22 de julio en Madrid.

