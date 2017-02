Artistas planean boicotear los Grammy por considerarlos “irrelevantes”

AFP

Un grupo de artistas entre los que se encuentran Drake, Justin Bieber y Kanye West, planean “boicotear” la próxima entrega de los Premios Grammy que se realizarán el 12 de febrero, al considerarlos irrelevantes y poco representativos.

Medios en Estados Unidos aseguran que en el caso de Justin Bieber, “no piensa que los Grammy sean ni relevantes ni representativos, especialmente con los cantantes jóvenes”, según el portal de noticias TMZ.

Por su parte Drake, que cuenta con ocho nominaciones, confirmó que no estará en la ceremonia porque tiene compromisos personales que le impiden asistir.

Caso similar le ocurre a Kanye West, esposo de Kim Kardashian, quien según fuentes cercanas al artista, no se siente cómodo porque nunca ha obtenido un premio cuando su contrincante era blanco.

Y parece que el “boicot” no para ahí, pues el músico Frank Ocean, dijo en una entrevista al New York Times, que “esa institución simplemente no parece estar representando muy bien a las personas que vienen de donde yo vengo “.