Belinda confirma que terminó su relación con Criss Angel

Luego de una serie de rumores sobre una ruptura entre Belinda y el ilusionista Criss Angel, la cantante mexicana confirmó a través de sus redes sociales que está soltera.

“No voy a hablar ni dar más detalles de mi vida personal, estoy tranquila y con mi familia. En este momento no tengo pareja”, escribió en Twitter. (Le puede interesar: Astrolabio presenta “Te Conocí”, una historia de amor que comenzó en Facebook)

Con este mensaje, Belinda confirmó que puso fin a la relación que sostenía hace un año con Criss Angel, de 48 años, aunque no se refirió a la supuesta infidelidad de la que hablan medios mexicanos.

Aunque Belinda no hizo mayores comentarios sobre la relación, Criss Angel publicó un mensaje en sus redes sociales en el que no se refiere directamente a la artista pero habla del desamor. (Le puede interesar: Silvestre Dangond y Nicky Jam presentan adelanto de ‘Cásate conmigo’)

“No escuches a tu corazón, escucha a tu voz interior. Debí haberla escuchado”y agrega “el amor no tiene precio, la honestidad siempre debe estar, mentir acerca de quién eres o de quién soy no lo hace verdadero. Esa lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño”, publicó Criss Angel.

La pareja sostenía un romance desde octubre de 2016 cuando se comenzaron a conocer fotos juntos. De hecho, en enero se hizo viral un video en el que aparecía Belinda dándole una serenata al ilusionista en frente de toda su familia.

Sin embargo, hace un mes un medio mexicano aseguró que Belinda, de 28 años, y Criss Angel, de 49 años, habían terminado luego de que el ilusionista le fuera infiel con la modelo argentina Karina Jelinek. A lo que salieron ambos personajes a desmentirlo y anunciaron acciones judiciales contra el medio.