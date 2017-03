Benjamín Rodríguez, la voz del niño que quiere enamorar al Papa Francisco

Benjamín Rodríguez / Foto RCN Radio

Por Iván Hernández

A sus 12 años Benjamín Rodríguez no sabe qué es patear un balón, ni ha vivido la experiencia de montar en bicicleta, su vida, a diferencia de otros niños, se ha desarrollado en medio de terapias de rehabilitación y la recuperación de las 11 cirugías a las que se ha sometido.

“Yo tengo escoliósis y lársen, (síndrome que afecta el colágeno de los huesos) y por tanto soy muy elástico“, contó.

“Mis vértebras no son derechas como las tiene todo el mundo, son como si fuera una S, por eso me hicieron cuatro correcciones de columna, ya hicimos la definitiva y me tienen que poner dos varillas en la espalda reforzadas“, agregó Benjamín.

Esta situación parecería un impedimento para cumplir los sueños, pero en el caso de Benjamín no ha sido así, porque ha encontrado en la música, la válvula de escape a su condición física.

“Yo comencé con la música desde los tres años más o menos, yo iba cantando lo que escuchaba en el radio y lo iba reproduciendo en mi mente hasta que me lo aprendía y así seguí“, dijo.

Un talento tan grande como sus ganas de triunfar, que hicieron de su voz la audición perfecta para ingresar al Coro infantil y juvenil de Colombia.

“La música para mí es casi que todo, la música me atrae, me da felicidad en esos momentos de soledad, cuando me siento inútil, cuando veo que todos los niños hacen cosas que yo no puedo hacer por ejemplo, correr, saltar (…) patear el balón“, expresó.

“Eso como que borra un poco lo mal que me siento, eso me da tranquilidad, me siento en otro mundo que otros niños no han podido experimentar, aunque digamos a los hombres nos toman mucho el pelo: 8 hombres y 92 mujeres no es fácil“, añadió.

Y aunque el síndrome que posee Benjamín solo lo tiene uno de cada 100 mil niños nacidos en el mundo, él hizo de la vida, el lienzo perfecto para plasmar sus sueños.

Mientras sigue trabajando por su sueños, Benjamín canta y encanta, haciendo de su condición física la herramienta perfecta para entonarle al Papa Francisco, un buen ave maría paisa.