El beso más especial del momento!!! Primicia! 😍😘💋 Mi gran amigo @gianlucavacchi me envió en exclusiva este video robándole un beso a la hermosa @gutierrezary 🙈🙏🏻😮😍😘💕💏 #RobarteUnBeso @carlosvives y @sebastianyatra ya disponible en todo el mundo!! 🔈🔥🎼🇨🇴🌎🙏🏻

A post shared by Sebastian Yatra (@sebastianyatra) on Jul 28, 2017 at 9:00am PDT