Beyoncé será Nala en la nueva versión de El Rey León

La cantante estadounidense prestará su voz para darle vida a Nala, uno de los personajes principales de la icónica película de Disney.

La nueva versión de la cinta, estrenada en 1994, estará a cargo del cineasta Jon Favreau, reconocido por la dirección de películas como ‘Zathura’, ‘Elf’, ‘Cowboys y aliens’ y ‘El libro de la selva’.

Disney dio a conocer a través de sus redes sociales los nombres de otros de los artistas que participarán en la versión que llegará en el verano de 2019.

Donald Glover, conocido en el mundo de la música como Childish Gambino, será Simba; James Earl Jones será Mufasa; Chiwetel Ejiofor le dará vida al malvado Scar, Seth Rogen será el famoso Pumba y Billy Eichner, Timon.

La nueva versión de ‘El Rey León‘ se sumará a la lista de remakes que ya hecho Disney de otras de sus películas más clásicas. Entre sus éxitos están ‘Maléfica’, ‘Alicia en el país de las maravillas’, ‘El libro de la selva’ y, recientemente, ‘La Bella y la Bestia’.

Walt Disney Studios prepara además otros proyectos como ‘Dumbo’, ‘Aladdin’ y ‘Mary Poppins Returns’, con Emily Blunt como protagonista.

Emily Blunt is Mary Poppins in the upcoming sequel, #MaryPoppinsReturns. The brand new film opens in theatres December 2018. #D23Expo pic.twitter.com/egxozrpRbr

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) 15 de julio de 2017