Black Sabbath anuncia su retiro de los escenarios

Foto: Tomada de Twitter @BlackSabbath

La banda considerada pionera del heavy metal, Black Sabbath, ofrece este sábado su último concierto y se despide definitivamente de los escenarios.

El vocalista Ozzy Osbourne dio el anuncio en Birmingham, Inglaterra, ciudad en la que nació el grupo hace casi 50 años.

“Mis emociones están volando por todas partes, desde que llegué a este edificio hoy, me he sentido alegre, me han salido las lágrimas. Veamos qué pasa”, dijo Osbourne, también conocido como ‘el príncipe de las tinieblas’.

The final song and final bow pic.twitter.com/r0OJimzfjJ — BlackSabbath (@BlackSabbath) February 4, 2017

Por: RCN Radio con información de NTN 24