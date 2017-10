Cantante mexicano besó a una fan que resultó ser un hombre

Foto: Instagram @pablomoficial

Ya se ha hecho costumbre ver como distintos cantantes, que quizá aprovechándose de su fama coquetean con sus seguidoras llegando al limite de besarlas.

Uno de los interpretes que normalmente hace uso de su boca no solo para cantar, es el mexicano Pablo Montero, quien cuando se encuentra en pleno show, busca a esa chica “afortunada” que podrá ser besada por él. Pero hace pocos días su galantería no salió como esperaba, pues según reseñó el portal web de la revista TV Notas, el “charro” besó a un hombre creyendo que era una chica. (Lea también: Selena Gomez sorprende a todos con sus peculiares zapatos)

Esto ocurrió durante una boda al que el cantante asistió para amenizar a los novios e invitados con sus canciones. Durante su presentación, Montero motivado por los presentes, decidió bajar de su escenario y así, acercarse más a las damas que se encontraban en la fiesta. El cantante sin perder tiempo, tomó a la primera “mujer” con la que se topó y la besó.

La “dichosa” en recibir tal gesto, resultó ser Lucía Cabañas, de 29 años, quien hasta hace un año llevaba el nombre de Lucio.

La famosa revista de farándula logró contactar a Cabañas, quien aseguró se sorprendió tanto como todos con ese beso. “Él fue quien me jaló para darme el beso; yo quería quitarme pero no me dio chance. No esperaba que sucediera eso, jamás me aventé a besarlo”.