Cantantes de champeta de Cartagena lamentaron muerte de Martín Elías

Colprensa

Los máximos exponentes de la champeta en Cartagena manifestaron su tristeza por la muerte del cantante vallenato Martin Elías, quien falleció luego de sufrir un accidente de tránsito en la vía que comunica a Sucre con el departamento de Bolívar.

El cantante Kevin Flórez, quien se encontraba viajando en la misma carretera al momento del accidente, manifestó que la muerte de Martín Elías le partió el corazón a todos los amigos con quienes compartió el sueño de crecer en el campo musical.

“Nos partió el corazón a todos, era un pelao prácticamente de mi edad, 26 años, soñando lo mismo. Eso me ha dejado que no puedo dormir, he tenido pesadillas….ha sido algo fuerte y yo lo que digo es fuerza para la familia… es difícil que un joven tan sencillo y humilde como él se vaya así de rápido…”, dijo Kevin Flórez.

Así mismo el artista hizo un llamado para que se revise el estado de las vías del caribe y pidió mayor precaución a los conductores.

“Hago llamado a todas las personas, los artistas y a los conductores que tengan cuidado en las carreteras… hay que abrirle el ojo a las vías que están mal hechas, todos estamos exponiendo la vida en esas carreteras”, añadió Flórez.

El cantante de champeta publicó en sus redes sociales una foto en compañía de Martín Elías. En su publicación escribió este sentido mensaje:

“Hermano mío 😔 Tenias mi edad 😳😔 soñamos lo mismo mi brother 😭😭😭 COLOMBIA TE AMA MARTIN Y TUS HIJOS SERÁN MIS HIJOS te lo prometo 😭😭😭😭 DESCANSA EN PAZ!!!”

Por su parte el cantante Mr Black, compartió en su red social de Facebook un video en el que cantó la canción “Mi muchacho” de Diomedes Díaz en compañía del Martín Elías.

El cartagenero escribió:

“Hay mi hermano que dolor tan grande hoy deja a tus martinistas solos a tu esposa a tus hijitos y a tu familia que tanto te quieren @rolando_8a mi hermanito fuerza 💪”