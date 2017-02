El capítulo que usted nunca vio: Betty la Fea se realizará en teatro

Foto: Tomada de Youtube

Han pasado 17 años y la historia de “Betty la Fea” ahora pasará de la televisión al teatro en una temporada que arranca el 30 de marzo y termina el 28 de mayo en el Teatro Cafam de Bellas Artes de Bogotá.

Una idea que tiene emocionados a los seguidores de la telenovela, pero también al elenco que participó en esta producción considerada como la más exitosa en la historia de la televisión colombiana.

RCN Radio habló con Natalia Ramírez, la inolvidable “Marcela Valencia” de “Yo soy Betty la Fea”.

¿Cómo surgió la idea de llevar a “Betty la Fea” al teatro?

“Hicimos una convocatoria de todos los actores con el apoyo de RCN por supuesto, la aceptación de Fernando Gaitán de escribirnos un libreto que sabemos que es maravilloso y luego todo esto se fue uniendo para que fuera posible”.

¿Estarán todos los actores que participaron en televisión ahora en teatro?

“En total somos 16 actores en escena y esto hace que los compromisos de todos nosotros en otras actividades, no nos permitan extender la temporada mucho más; tenemos nuestra primera función el 30 de marzo aquí en Bogotá”.

Es decir que para ustedes no es tanto un trabajo sino tal vez un reencuentro …

“Siempre pensé que era importante no solo para los actores, sino para el espectador, que era una manera de agradecer para toda esa gente que nos vio, que nos apludió y que nunca tuvimos la oportunidad de darles las gracias”.

¿Cómo acordaron los tiempos de los actores, fue difícil reunirlos a todos?

“Los actores accedieron a tener las voluntades de estar todos juntos otra vez, sin importar si teníamos compromisos o no, nos comprometíamos a ensañar lo que el director dijera y lo que el escritor hiciera, estamos juiciosos trabajando en una puesta en escena que les va a encantar”.

¿Serán las mismas historias que se vieron en televisión o en este caso es un libreto especial para teatro?

“Este es un libreto original para teatro pero digamos que le podemos poner un subtítulo y es “El capítulo que usted nunca vio”, porque es importante entender que esto no es un resumen de “Betty”, sino es una apuesta nueva para teatro”.

¿Cuál es la percepción de ustedes los actores de llevar esta historia al teatro?

“Tenemos mucho miedo, algunos hemos hecho teatro pero otros no, han pasado 17 años y aunque cada personaje está entre nuestra alma, el lenguaje es diferente y cuando haces televisión es una escena que se va a recordar, cuando haces funciones de teatro, cada una es una actuación para recordar el resto de la vida”.

¿Natalia Ramírez qué piensa cuando le mencionan a”Marcela Valencia”?

“Yo no tengo sino palabras de agradecimiento para ese personaje, porque me permitió internacionalizarme, trabajar en tantos países, me permitió que la gente me odiara aunque no me importa (risas) pero ese odio que la gente me manifestaba era la realización perfecta de que todo estaba bien”.

La preventa de la temporada empezará el 28 de febrero y serán 50 funciones en 34 días.