Carlos Vives estrena su décimo álbum de estudio ‘Vives’

Foto: Andrés Oyuela

Carlos Vives estrenó su décimo álbum de estudio que sumado a sus dos discos en vivo anteriores, componen la discografía oficial del artista.

“Yo soy un artista de la vieja escuela, me gustan los discos que sean completos, que toquen diferentes tópicos y la rítmica colombiana es muy rica, se acopla muy bien a los nuevos sonidos”, manifestó el artista en un comunicado.

El álbum tiene 17 canciones y un 1 bonus track e incluye las canciones “Al filo de tu amor”, “El orgullo de mi patria”, “Pescaíto”, “La bicicleta” con Shakira, tema que ganó dos premios Latin Grammys en 2016 como “Mejor Canción del año” y “Mejor Grabación del año”.

Además, hace parte de las canciones de este CD, el actual sencillo “Robarte un beso” con Sebastián Yatra que tiene más de 300 millones de visualizaciones del video en Youtube y más de 90 millones de streams en plataformas digitales.

Al entrar en el track list se encuentran canciones como:

“El sombrero de Alejo”: un vallenato que conserva la pureza en sus letras, la razón de ser del género. Es rebelde y esperanzador.

“Monsieur Bigoté”: esta es una canción en la que Elena y Pedro Vives, sus hijos menores, acompañan a Carlos junto al coro de la escuela de música Río Grande. “Es una canción que hicieron varios niños, se escapó de la cocina de la casa, saltó a la despensa y huyó por una ventana para estar en este álbum”, comenta el artista.

“Todos somos México”: esta canción la compuso Carlos Vives hace más de un año junto a Carlos Gardel Huertas como un homenaje a la cultura mexicana y a su influencia en el mundo. Es un homenaje de un colombiano a un país, a una tierra, a una cultura, a una gente que habita un territorio maravilloso y que tiene un corazón muy grande.

“Todo me gusta”, con Thalía. Carlos afirma de esta canción: “Todo me gusta…Y me gusta más porque tiene a Thalía a bordo, es una canción alegre y sensual, como ella, qué felicidad poder cantarle a una mujer y a una artista tan especial”.

“Los niños olvidados”, con Cinthya Montaño. Esta canción es un momento muy significativo del disco, musicalmente sorprendente y con un contenido tremendo para entender lo que está pasando con nuestros niños, no solo en Colombia sino en Latinoamérica y en el mundo. Se trata de una plegaria, una especie de mantra o ritual de perdón para cambiar muchas cosas que no deberían ocurrir.

“La mujer en la ventana”. La canción nace de una fotografía publicada en la prensa y devela miles de historias de mujeres maltratadas, algo a lo que Carlos se opone con toda la fuerza de su canto. Es una canción para cambiar comportamientos y pensar en el amor honesto hacia las mujeres.

“Hoy tengo tiempo”. Un ritmo impresionante, una verdadera bomba musical que sin duda va a sonar… La canción es una combinación espectacular de vallenato, mambo y rock, que revive la experiencia de esas canciones emblemáticas de una era, que marcan los pasos de toda una generación para sacarle a la vida toda la alegría y ser jóvenes eternamente.

“La tierra prometida”: Carlos nos quiere contar en este porro todo su amor por esta tierra, su amor por la gente y por cantar el rock de su pueblo. Un viaje por el mundo solo para darse cuenta de que “al final, la Sierra solo se entrega al mar…”.

“Mañana”: Una canción con una nostalgia profunda por el regreso a lo más querido, una forma de irse y siempre regresar. Se trata de una balada al mejor estilo de Carlos Vives, que sin duda será la banda sonora de muchas vidas.