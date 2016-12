Carrie Fisher, se encuentra estable tras sufrir infarto

Carrie Fisher. / Foto: AFP

El hermano de la actriz Carrie Fisher , Todd Fisher, aseguró que la artista se encuentra estable, luego de que sufrió un paro cardíaco a bordo del vuelo de United Airlines 935 que de Londres (Inglaterra) viajaba a Los Ángeles, Estados Unidos.

La intérprete, considerada como mito, icono y leyenda viva para millones de aficionados a la saga de Star Wars “La guerra de las galaxias” por su rol como la princesa Leia, dejó de respirar pocos minutos antes de que el avión aterrizara en el aeropuerto LAX de la principal ciudad californiana.

En sus declaraciones a la Agencia The Associated Press, Todd afirmó que “ Carrie de 60 años de edad, cuenta con excelente atención”, pero indicó que no está en condición de describir cuál es el estado de salud de su hermana.

De acuerdo a la información facilitada por voceros oficiales de la aerolínea, la actriz fue recibida por paramédicos en la terminal 7 del aeropuerto de Los Ángeles, una vez que el piloto avisó de la emergencia a bordo y fue gracias a la asistencia inmediata de varias enfermeras y un médico que viajaban en la misma nave, que Carrie logró llegar con signos vitales y estable al aeropuerto.

Durante los momentos posteriores a la emergencia, la actriz de “When Harry Met Sally” (Rob Reiner 1989) recibió reanimación cardiopulmonar y fue trasladada al hospital Ucla del oeste de Los Ángeles, donde ingresó en condición crítica. Al parecer, la actriz tardó 15 minutos en recuperar el pulso.

Además de su hermano, su hija Billie Lourd está a su lado en el centro médico.

Para esta ocasión, al igual que en anteriores, las redes sociales han sido claves para la información y aclarar lo sucedido. Anna Akana, reconocida personalidad de YouTube, escribió: “Muchas gracias al personal de United que entró en acción y al fabuloso médico y enfermeras entre los pasajeros que la ayudaron”.

Carrie Fisher es recordada por su papel como la mujer más hermosa de la galaxia, interpretando a la Princesa Leia Organa en la trilogía de ciencia–ficción Star WARS “Una nueva esperanza” de 1977, “El Imperio Contraataca” de 1980 y “El Regreso del Jedi” de 1983.

En la actualidad recuperó el interés del público tras su regreso a la gran pantalla con la película del Director J.J. Abrams Star Wars Episodio VII “El despertar de la Fuerza” y la publicación de su libro de memorias, ‘Princess Diarist’. Obra en la que hizo algunas revelaciones intimas del rodaje de la saga creada por George Lucas, entre ellas el affaire que sostuvo con su compañero de reparto, el actor Harrison Ford, durante el rodaje de la primera de las producciones de la popular franquicia.

Carrie se encontraba en Londres y regresaba a su casa tras trabajar WONDERWELL del Director Vlad Marsavin una comedia que transcurre en la capital británica.

Por: RCN Radio, Jaime Ponce