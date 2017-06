César López, invitado musical al acto final de dejación de armas de las Farc

Foto: suministrada por el equipo de prensa de César López

El músico colombiano César López recordado por ser creador de la ‘Escopetarra’, cantará en el acto final de dejación de armas de las Farc que tiene lugar este martes en el municipio de Mesetas, Meta.

Según indicó el artista, “este es el resultado de no haber desfallecido, he trabajado tanto, he ido a tantas marchas, he guardado en mi alma tantas historias horrorosas de todos los frentes de esta guerra, que ser invitado y poder vivirlo me compromete a fondo con el futuro de este proceso de paz”.

Durante este recital que dará el artista en medio de las montañas de Colombia, se encuentran temas como: “Canción para el perdón”, “La niña de las trenzas”, “Toda bala es perdida” y “Helicóptero”, entre otras.

“El último álbum que escribí llamado ‘Canciones para después de una guerra’ hoy cobra mucho más sentido tanto por el fin del conflicto armado como por la dejación de las armas y hoy que no pueden estar presentes muchas de las victimas, organizaciones y comunidades que han construido este proceso, que han marchado o se han manifestado de una forma u otra estarán aquí a través de mi música”, reiteró el artista.

Tras culminar su presentación en el acto de dejación de las armas, Cesar López entrará al estudio para grabar su siguiente álbum el cual contará con colaboraciones de varios artistas y saldrá a la luz en el primer semestre del próximo año.