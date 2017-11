El piano y la flauta, protagonistas del concierto de la Filarmónica de Bogotá

El director y pianista austriaco Stefan Vladar y el flautista colombiano Gaspar Hoyos

La Orquesta Filarmónica de Bogotá ofrece esta semana un inusual y atractivo concierto con dos solistas: el director invitado y pianista austriaco Stefan Vladar y el flautista colombiano Gaspar Hoyos. Pocas veces los conciertos incluyen dos instrumentos solistas.

Por un lado, Vladar bajará del podio y se sentará al piano, con lo que cumplirá con el doble rol de director y solista. Por otro, Hoyos, primera flauta de la orquesta de la Opéra National de Lorraine de Francia, interpretará una obra de Mozart.

El músico austriaco, ex director en jefe y ex director artístico de la Orquesta de Cámara de Viena en 2008, interpretará el Concierto para piano en re menor No. 20 de Mozart, uno de los más recordados del genio de Salzburgo.

A su vez, el flautista colombiano desplegará todo su virtuosismo en la interpretación del Concierto para flauta en sol mayor No. 1 de Mozart.

El programa cerrará con la Sinfonía No. 6 en fa mayor, Op. 68 (Pastoral), de Ludwig van Beethoven, una obra en la que se mezcla el poder descriptivo, el ambiente bucólico y la profundidad de las emociones.

El concierto se llevará a cabo en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano este viernes 17 de noviembre a las 7:30 p.m. y en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional el sábado 18 de noviembre a las 4 p.m. Las boletas pueden ser adquiridas en la taquilla de los escenarios y en www.tuboleta.com