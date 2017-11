Confirman concierto de Radiohead en Colombia

Foto: Tomada de Facebook/Radiohead

La banda inglesa Radiohead llegará a Colombia para ofrecer un concierto en abril 25 del próximo año en la capital colombiana.

El grupo conformado por Thom Yorke, Jonny Greenwood, Ed O’Brien, Colin Greenwood y Phil Selway, estará por primera vez en el país en el marco de una gira que contempla visitar varios países de la región, entre ellos Brasil, Argentina y Perú.

De hecho las actuaciones de la banda en Brasil serán el viernes 20 de abril de 2018 en Río de Janeiro y el domingo 22 de abril en Sao Paulo. La visita a Latinoamérica hace parte de la gira que el grupo planeó para promocionar uno de sus más recientes trabajos musicales titulados ‘A Moon Shaped Pool’, producido en el año 2016.

Se conoció también que la banda británica publicará un nuevo libro con letras y acordes para canciones de todas sus producciones musicales.

Recientemente Radiohead fue seleccionado junto a Kate Bush, Rage Against The Machine, Depeche Mode, Bon Jovi, Judas Priest, The Cars y otras bandas, como candidatos para ingresar al Rock & Roll Hall of Fame.

Sin embargo Ed O’Brien, guitarrista del grupo, indicó que “como banda británica, el ser nominado es una de esas cosas muy bonitas, pero no lo comprendemos culturalmente. Es algo muy americano. Los británicos somos muy malos para celebrarnos a nosotros mismos”, manifestó en declaraciones a la revista Squire.