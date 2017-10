Curioso video de cómo Yalena Jácome se enteró que espera un niño

Uno de los momentos más felices y emocionantes que hemos vivido @villamizarandres y este pechito caribeño. Quisimos hacer algo diferente, esperamos casi 12 horas después de haber visitado el médico para enterarnos si esperamos un niño o una niña. Explotó el globo y salieron muuuuchos papelitos azules… Viene en camino Alberto, en honor a sus dos abuelos!!!! O como le dirían en mi casa Adbectico! Agradecimientos a @cindytoledo_ ( la que invento esto) @crisshurtado ( la presentadora estrella @oscarodriguezsanchez ( nuestro fotógrafo esposo de la inventora) y a todos los tíos locos que nos acompañaron esa noche!! Ah y a los otros tíos y amigos chismosos que están lejos y que se trasnocharon esperando que explotáramos el globo!

