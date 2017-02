Damien Chazelle, director de “La La Land”, triunfa en premios del Sindicato de Directores

Foto: Tomada de Facebook/La La Land

El joven Damien Chazelle se alzó anoche con el premio principal del Sindicato de Directores de EEUU (DGA, por sus siglas en inglés), fortaleciendo aún más la condición de favorita de su musical “La La Land” para los Oscar.

Esta victoria se suma a las ya obtenidas por “La La Land” en los Globos de Oro -siete premios, récord de esos galardones- y en los premios del Sindicato de Productores de EEUU.

El ganador del máximo trofeo del Sindicato de Directores ha coincidido con el ganador del Óscar al mejor director en 62 de sus 69 ediciones.

“Hago películas porque soy un enamorado del cine, principalmente”, admitió Chazelle, de 32 años, al recoger el premio al mejor director en el hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles.

“Las películas son poderosas porque hablan a todo el mundo, a todos los países y a todas las culturas”, agregó.

Chazelle se impuso en su categoría a Barry Jenkins (“Moonlight”), Kenneth Lonergan (“Manchester by the Sea”), Denis Villeneuve (“Arrival”) y Garth Davis (“Lion”). Para los cinco contendientes era su primera candidatura a la estatuilla.

Davis, eso sí, se fue a casa con el premio al mejor director novel, por “Lion”.

Asimismo, Ezra Edelman fue reconocido por “O.J.: Made in America” como mejor director de documental, mientras que Miguel Sapochnik fue galardonado con el premio al mejor director de un episodio de drama en una serie de televisión, por el capítulo “The Battle of the Bastards”, de “Game of Thrones”.

Por: EFE