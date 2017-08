Despacito, el video más visto en la historia de YouTube

Youtube

Google anunció que la canción “Despacito” de Daddy Yankee y Luis Fonsi es el video más visto en la historia de YouTube con 2.994.450.242 de vistas (hasta el momento).

El video suma otros récords en la plataforma:

1. Es el video con más “me gusta” .

2. Alcanzó la marca de las 2,000 millones y 2,500 millones de visitas más rápido que cualquier video en la historia de YouTube.

3. Es el video musical más visto de 2017 en más de 40 países.

4. Tiene un promedio de 14.5 millones de visualizaciones diarias, alcanzando hasta 25 millones de vistas en un solo día.

5. El video se ha visto más de un millón de veces en más de 99 países (ver mapa de calor), acumulando cantidades masivas de vistas en países tan diversos como México (376 millones), Brasil (213 millones), Estados Unidos (183 millones), Italia (142 millones), Francia (80 millones), Indonesia (36 millones), Reino Unido (36 millones), India (32 millones), Israel (17 millones) y Egipto (8.8 millones).

Otros videos más vistos en YouTube:

Justin Bieber – Sorry

Adele – Hello

Wiz Khalifa — See You Again

PSY – GANGNAM STYLE(강남스타일) M/V