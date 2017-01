El fuerte discurso de Meryl Streep contra Donald Trump en los Globo de Oro

Meryl Streep se convirtió en la gala de los Globo de Oro en la más grande defensora de los extranjeros y de la libertad, además de mostrar un rotundo rechazo a la violencia, especialmente a la fomentada desde lugares públicos.

Tras agradecer emocionada el premio Cecil B.De Mille a su carrera en la 74 edición de los Globo de Oro, la veterana actriz pronunció el más claro discurso contra el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sin siquiera mencionarlo.

“Todos los que estamos en esta sala pertenecemos a dos de los sectores más vilipendiados, extranjeros y prensa”, comenzó la actriz.

Hizo un repaso a buena parte de los actores nominados esta noche a los Globo de Oro, como Ruth Negga, protagonista de “Loving”, de origen irlandés y etíope, o Ryan Gosling, que acababa de recoger el premio a mejor actor por “La La Land”.

“Ryan, como casi toda la gente simpática, es de Canadá”, afirmó la actriz entre los aplausos de sus compañeros.

“Hollywood está lleno de extranjeros, de forasteros. El único trabajo de un actor es sacar a la luz la vida de personas diferentes (…) Si expulsan a los extranjeros solo veremos fútbol“, agregó.

La actriz criticó que personajes públicos inciten a la violencia con su comportamiento o sus discursos:“la falta de respeto provoca más falta de respeto. La violencia invita a la violencia”, afirmó.

At tonight's #GoldenGlobes we honor Hollywood legend Meryl Streep with the prestigious Cecil B. Demille Award. pic.twitter.com/dxpeCDNXY6

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 9, 2017