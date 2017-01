El himno que interpretarán artistas de Hollywood en contra de Trump

Foto: Captura de pantalla de Youtube/WMagazine

Celebridades del cine y la televisión entre los que se encuentran Emma Stone, Natalie Portman, Matthew McConaughey, Andrew Garfield, Felicity Jones, Dakota Fanning, Amy Adams, Chris Pine, Hailee Steinfeld, Taraji P. Henson, Michelle Williams, Greta Gerwig y Mahershala, interpretarán un himno en contra de Donald Trump.

En total son 21 personalidades que prestaron su voz para interpretar el sencillo “I will survive”, un himno contra el dolor, la pena y el abandono dedicado al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que llegará a la Casa Blanca el próximo 20 de enero.

“Al principio tenía miedo, estaba petrificada. Pensaba que no podría vivir sin ti a mi lado. Pero luego pasé muchas noches pensando en todo lo malo que me hiciste, y me hice más fuerte, y aprendí a vivir sola”, dice un segmento de la canción.

Esta iniciativa surgió de la revista W Magazine, y según explica la publicación, “mientras que la canción ha sido interpretada durante mucho tiempo a través de una consciente lente social, es el tipo de himno que necesitamos más que nunca con la toma de posesión sobre nosotros”.

La canción se convierte en el símbolo del rechazo contra Trump, después que muchos artistas manifestaran abiertamente su apoyo a la demócrata Hillary Clinton.