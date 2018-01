Fotos: Instagram juliangil, marjodsousa y gabrielsoto

En un gran novelón se convirtió la vida de la actriz venezolana Marjorie de Sousa, su expareja el actor Julián Gil y el también actor Gabriel Soto por las especulaciones sobre la paternidad del hijo de Sousa.

Todo inició en marzo de 2017 tras unas especulaciones de medios de comunicación mexicanos que aseguraron que la pareja conformada por Marjorie y Julián se habían divorciado por una infidelidad de la actriz con el actor Gabriel Soto, quien en su momento estaba casado.

Las especulaciones no sólo llegaron a ese punto sino que afirmaron que Matías, el hijo de la actriz no era hijo de Julián sino de Gabriel. De hecho, dichas afirmaciones le costaron el matrimonio a Gabriel Soto con la actriz Geraldine Bazán.

Fue tal el drama alrededor de la supuesta infidelidad que el mismo actor Gabriel Soto pidió que si querían realizaran una prueba de paternidad para demostrar que no tenía nada que ver ni con Marjorie ni mucho menos era el papá de su hijo.

Las especulaciones crecieron y finalmente fue la misma Marjorie, quien tras cientos de insultos y bullying que recibía en la calle y en redes aceptó la propuesta de Julián Gil de someter a su bebé a una prueba de ADN.

Antes, eso sí, lo demandó por sentirse violentada al pedirle el actor la prueba de paternidad.

“Se los juro es feo salir a la calle y sentirse culpable por algo que no has hecho, no está fácil. Literalmente en cada entrevista (decían) ahí está la cualquiera, ahí está la zorra, leer tus redes, leer las de mi canal y ver lo que pone la gente, de la manera tan abierta que lo hacen”, dijo en su momento Marjorie al programa Suelta la Sopa.

Este fin de semana se conoció por fin el resultado del examen que se realizó el pasado 4 de enero, que demostró que Matías, quien está a pocos días de cumplir un añito, es hijo de Julián Gil y no de Gabriel Soto.

finalmente se ve un término a esta pesadilla que ha sido tan humillante para mi bebé y para mi. Ya tenemos los resultados de la prueba de ADN confirmando lo que nunca debió ponerse en duda. #SiempreconDios — Marjorie de Sousa (@MarjoDSousa) 19 de enero de 2018

“La prueba se hizo para conocer el origen biológico de Matías y que no siguiera esa duda rondando en la prensa”, aseguró el argentino Julián Gil, quien aseguró al programa El Gordo y la Flaca de Univisión, que siempre estuvo seguro que era el padre de Matías.

Sin embargo, Marjourie notablemente afectada por todo a lo que tuvo que someterse estos meses le dijo a Julián Gil que no le interesa recibir ningún sustento económico y que simplemente quiere que firmen el acuerdo para ella tener paz.

“Yo hoy públicamente renuncio a tu pensión, renuncio al seguro escolar y me hago completamente cargo de todo lo que pase con mi hijo, como lo he venido haciendo. Te dije que tenía tu cheque guardado y te lo voy a entregar, ya lo que ocurra queda en tus manos, si quieres firmar o no el acuerdo (…) Hoy empiezo a sentir paz porque ya sabes que es tu hijo y lo sabías desde el día uno, no tenías que haber llegado a esto“, expresó Marjorie a Julián a través del programa Al Rojo Vivo de Telemundo.

Ante esto, Julián respondió que si ella no quiere recibirle el dinero le parece una actitud inmadura pero que le consignará el dinero a una cuenta bancaria para que Matías cuando esté grande pueda retirarlo.

Matías este 27 de enero cumplirá su primer año de vida.

(Le puede interesar: Adriana Betancur arremete contra ‘La Negra’ Candela por asegura que su novio la agredió)