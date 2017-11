‘El señor de los anillos’ tendrá una serie de televisión

Foto tomada de Facebook/ The Lord of the Rings Trilogy

El gigante de comercio electrónico Amazon y el histórico estudio cinematográfico Warner Brothers anunciaron que unirán sus fuerzas para llevar el universo de “El señor de los anillos” a la pequeña pantalla mediante la producción de una serie para la televisión. El anuncio se produce después de que Amazon se haya hecho con los derechos televisivos a nivel mundial para la explotación de la obra del escritor británico J.R.R. Tolkien, quien en 1954 sorprendió al mundo con la publicación de esta imaginativa trilogía, según informó la empresa de Jeff Bezos mediante un comunicado. El acuerdo alcanzado entre la empresa de Seattle, Warner Bros., la editorial Harper Collins y los herederos del autor obliga a las partes a realizar un producto de varias temporadas y contempla la posibilidad de futuras series derivadas, conocidas popularmente como “spin-off”. La obra de Tolkien ya ha sido objeto de numerosas adaptaciones, como las trilogías de “El hobbit” y de “El señor de los anillos“, ambas producidas por la propia Warner Bros. y dirigidas por Peter Jackson, o las más humilde película de dibujos animados sobre las aventuras del pequeño Frodo Bolsón, llevada a cabo en 1978. “‘El señor de los anillos‘ es un fenómeno cultural que ha capturado la imaginación de generaciones de aficionados a través de la literatura y de la gran pantalla”, apuntó la directora de Series Escritas de Amazon, Sharon Tal Yguado. Aunque la compañía no ha dado más detalles sobre el acuerdo, a principios de mes la publicación especializada Variety apuntaba que sólo la compra de los derechos de las novelas, sin contar los costes de desarrollo y producción del show televisivo, podría situarse entre los 200 y los 250 millones de dólares. Con la producción de esta serie, Amazon Studios, que pasa por un momento muy delicado después de que su presidente, Roy Price, dimitiera a mediados de octubre tras divulgarse acusaciones de acoso sexual en su contra, busca encontrar un producto de masas que consolide los éxitos de crítica que ha cosechado hasta la fecha. EFE