En accidente de Martín Elías, ninguno de los ocupantes estaba bajo los efectos del alcohol: Policía de Tránsito

Foto tomada de @Nestorvilla18

El director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, el general Ramiro Castrillón reveló que las investigaciones preliminares sobre el accidente en el que murió el cantante vallenato Martín Elías, establecieron que ninguno de los ocupantes del vehículo estaba bajo los efectos del alcohol.

Según el reporte del oficial, una comisión de expertos viajó desde Bogotá hacia Sucre para contribuir a las investigaciones y así esclarecer los hechos en el que resultó muerto el cantante vallenato.

“Lo que ha arrojado las pruebas de embriaguez es que ninguno de los que iban en el vehículo tenían estado de alicoramiento, el grado cero para las cuatro personas; por supuesto los peritos se encargarán de dar el dictamen final una vez finalice la investigación“, señaló el oficial.

Para el general Castrillón la investigación va por buen camino y por lo tanto no se descarta ninguna de las hipótesis que han estado manejando desde el accidente, sin embargo, advirtió que hasta que no termine la investigación en curso no dará detalles sobre el modo, tiempo y lugar del hecho.