Esposa de Mauro Urquijo narra lo dura que ha sido la recuperación del actor

Foto: Instagram @maurourquijoactor

Haychelt Benitorevollo, cónyuge del presentador colombiano Mauro Urquijo, usó su cuenta de Instagram para publicar un sentido mensaje en el que narra lo duro que ha sido el último año para la pareja.

La esposa de Mauro Urquijo recuerda el momento en el que el artista tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, hace un año, luego de que “la válvula biológica que tenía de su primera cirugía de corazón se partiera” y la válvula aortica, “partida en pedacitos pegados al esternón”, le generara una endocarditis.

La operación a corazón abierto que le realizaron para tratar este problema tuvo complicaciones y lo dejó en un coma del que logró salir, aunque con varias recaídas a lo largo del año que llevan enfrentando la situación. (Lea también: Actor Mauro Urquijo continúa en recuperación tras superar convulsiones)

El actor se está recuperando satisfactoriamente, pero según relata su esposa, “su cerebro convulsiona a diario, tiene compromisos en la memoria episódica y en los procesos ejecutivos esto a nivel cognitivo, no ha recuperado en su totalidad la movilidad de su mano derecha y tiene cambios abruptos en su estado de ánimo“.

Para ellos ha sido una situación muy difícil, pero han contado con el apoyo de su familia, amigos y seguidores del actor, que siempre han mostrado su apoyo y los han recargado con mensajes motivadores.

“Hay días en que siento que no puedo más, que quiero renunciar pero Dios me habla por medio de su palabra y renueva mis fuerzas, luego miro los ojos de mi esposo y recuerdo todo ese amor honesto que me ha dado y retomo”, finaliza su conmovedor mensaje en la red social.

Este es el mensaje completo que publicó: