Estos son los horarios del Festival Estéreo Picnic

Foto: Cortesía Estéreo Picnic

El Festival Estéreo Picnic dio a conocer la programación que tendrá durante los tres días del evento en sus diferentes escenarios:

Desde Medellín, Popstitue abrirá el Festival a las 5:15 de la tarde en el escenario Moto.

Allí desfilarán Ságan, Glass Animals, Bob Moses, Julio Garcés y Damian Lazaruz; mientras tanto en el escenario Tigo se podrá ver una descarga de rock para luego disfrutar con la figura masculina más importante del pop.

Allí los asistentes podrán ver a Seis Peatones, Cage The Elephant, The xx y The Weeknd.

En el escenario Budwiser se escucharán los sonidos de Nanook el Último Esquimal, Aj Dávila, Rancid, G-Eazy y el esperado regreso de Justice.

La cita para este día iniciará más temprano, a las 4:15 pm, con el debut de Los Hotpants en el escenario Budwiser y el de N. Hardem en el Escenario Moto.

Por su lado, en el escenario Tigo vendrá lo nuevo de Árbol de Ojos y el debut de un ya clásico de los años 2000, Silversun Pickups.

The Strokes, con su primer concierto en Colombia, cerrará este escenario hacia la 1:45 am.

El tercer escenario se verá complementado por Los Makenzy, Catfish and The Bottlemen, Vance Joy, Two Door Cinema Club y Claptone.

Mientras que el escenario Moto recibirá a Ratrace, Zalama Crew, Rawayana, Ädi, Gordon y el delicioso cierre de Caribou.