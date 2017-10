Famosa actriz confesó que fue abusada sexualmente a los 16 años

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 16: Reese Witherspoon speaks onstage during ELLE's 24th Annual Women in Hollywood Celebration presented by L'Oreal Paris, Real Is Rare, Real Is A Diamond and CALVIN KLEIN at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on October 16, 2017 in Los Angeles, California. Frazer Harrison/Getty Images for ELLE/AFP

Para nadie es un secreto que el mundo del entretenimiento no es tan rosa como se cree, pues desde hace un buen tiempo se ha hecho de dominio público las duras experiencias por las que han pasado muchas mujeres que buscaban lograr su sueño de fama y dinero.

Actrices, cantantes, bailarinas, modelos, han denunciado haber sido víctimas de ataques sexuales, y en esta oportunidad la famosa actriz de Hollywood, Reese Witherspoon, confesó que ella también fue atacada hace 25 años cuando iniciaba el difícil camino de la actuación.

La revista Elle, lleva a cabo una mediática iniciativa en la que invita a todas las mujeres a denunciar estos ataques, y durante un evento realizado en el hotel Four Seasons de Beverly Hills, la protagonista de “Legalmente rubia“, hizo acto de presencia para contarle al mundo su traumática experiencia.(Lea también:Detalles del escándalo sexual de Harvey Weinstein que estremece a Hollywood)

Witherspoon ofreció un discurso en el que aseguró que su primer abuso sexual fue a la edad de 16 años. “Esta ha sido una semana muy dura para las mujeres en Hollywood, las mujeres de todo el mundo, y muchas situaciones y muchas industrias están forzadas a recordar y a revivir muchas verdades incómodas”.

La actriz afirmó que calló durante todos años, porque así se lo recomendaron sus agentes. “Yo tuve mis propias experiencias que volvieron a mí muy vívidamente y encuentro muy difícil dormir, pensar, comunicar muchos sentimientos que tuve sobre ansiedad, honestidad y culpa por no haber hablado antes. Me siento realmente asqueada con el director que me atacó sexualmente cuando tenía 16 años y estoy enojada con los agentes y los productores que me hicieron sentir que el silencio era condición de mi trabajo. Y desearía decirles que fue un hecho aislado en mi carrera, pero tristemente no lo fue. Tuve múltiples experiencias de acoso y abuso sexual y no hablo muy seguido al respecto”, agregó la artista.

Reese manifestó sentirse liberada al poder “gritar” que ella también fue una víctima más de un director de cine, del que no quiso revelar su nombre, y confesó que el escuchar a otras mujeres contar su historia, la motivó a asumir con valentía su pasado.

“Después de escuchar todas las historias estos últimos días y escuchar a estas valientes mujeres que hablaron esta noche respecto a que usualmente nos dicen que es mejor dejar abajo de la alfombra algunas cuestiones y no hablar al respecto, me hizo querer hablar y hablar fuertemente porque realmente me siento menos sola esta semana que lo que me he sentido en toda mi carrera“, manifestó Witherspoon.