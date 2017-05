Francia, invitado especial al Festival Internacional de la Imagen de Manizales

Foto: Cortesía Festival Internacional de la Imagen

Por primera vez el simposio de arte electrónico más destacado de la región llega a Latinoamérica en el marco del Festival Internacional de la Imagen, que se realizará del 11 al 18 de junio en la ciudad de Manizales, y contará con una programación conjunta que reunirá a más de 350 exponentes de la creación digital mundial.

Esta edición gira en torno a la temática de la Bio-creación y Paz, con el objetivo de reflexionar sobre las contribuciones desde el arte, el diseño, la ciencia y la tecnología como alternativas de respeto por la biodiversidad y la convivencia pacífica entre las comunidades y su entorno.

El evento presentará 280 actividades en una programación que integra exposiciones interactivas, performances, seminarios, conciertos, muestras de cine y video, foros y talleres.

Francia país invitado de honor

Igualmente en el marco del año Colombia-Francia, una delegación de artistas franceses exhibirá sus creaciones con el panorama ‘Francia Digital’, presentado por la Embajada de Francia y el Instituto Francés.

Entre los invitados se encuentra el dúo Nonotak, que abrirá el evento con un performance que transportará a los asistentes con su universo hecho de luz, sonido y música electrónica; Raymond Bellour, crítico y teórico del cine y la literatura; y la asociación Transmedia Immersive University, organizadora del festival I Love Transmedia en París, que presentará cinco proyectos interactivos entre ficción, videojuego y realidad virtual.

Para los aficionados a la música, Nuits Sonores de Lyon, uno de los eventos más destacados de la escena electrónica europea, llegará a Manizales con los conciertos de la agrupación Polar Inertia, un proyecto nacido en la escena techno underground; y Arnaud Rebotini, uno de los artistas emblemáticos de la música electrónica en Francia, conocido por la utilización de los sintetizadores analógicos y aclamado por sus performances en vivo.

Artistas, académicos, científicos e investigadores provenientes de 32 países harán parte del Festival Internacional de la Imagen, entre los que se destacan: Alain Ruche, pensador belga que se dedica a la formulación de políticas out of the box (fuera de la caja) en el campo de las relaciones internacionales; y, del Reino Unido, Joanna Zylinska, quien trabaja en las áreas de las tecnologías digitales y los medios, la ética, la fotografía y el arte, además es una de las directoras del proyecto Living Books About Life, que consta de una serie de 20 libros electrónicos de acceso abierto, sobre el puente entre las humanidades y las ciencias.