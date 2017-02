“Gente Valiente” el álbum con el que Silvestre Dangond busca internacionalizarse

Silvestre Dangond / Foto: Iván Hernández - RCN Radio

Silvestre Dangond presentó a los medios su más reciente álbum titulado “Gente Valiente”, una producción que como él mismo dice, “está hecha con todo el corazón”.

Con canciones como “Ya no me duele más” y “Materialista”, el guajiro aspira a fortalecer su carrera fuera de Colombia, llegando incluso, a mercados de habla inglesa.

Y sabe que para lograrlo, requiere modificar “el chip” con el que ha venido trabajando en el país y otros lugares de la región.

“Creo que esto se trata de ir cumpliendo sueños y etapas, Diomedes quería ser tan grande como él fuera, yo llegué a un punto en el que me pregunto para dónde debo ir”, dice Silvestre.

Un trabajo grabado entre Colombia y Estados Unidos que le ha servido para mirar para atrás y reconocer todo lo que ha logrado gracias al apoyo de su gente colombiana pero que ahora espera conquistar fuera de su país natal.

“Todo lo que hago y tengo es por todas esas personas que compran mi música en una tienda, que la descargan pero especialmente, por todos los silvestristas que van a los conciertos y pagan una boleta para ir”.

Para Silvestre no existen los límites, pues sabe que cada quien define hasta donde quiere llegar y por eso reconoce que hará música hasta los 55 años.

“A mis 55 años me retiro, siento que en ese momento de la vida probablemente ya he logrado todo lo que he querido, miraremos qué pasa”, añade.

Pese a que su canción “Ya no me duele más” fue grabada en Estados Unidos, dice que no se desconecta del país porque su escencia no la puede perder.

“Si, muchos me dicen eso, que me quede allá, por ahora no me puedo despegar tanto de mi país, la idea es claro conquistar a esos colombianos y latinos que también escuchan mi música”.