Hija de David Beckham, víctima de matoneo en redes por su peso 

Harper Beckham, de 6 años, ha recibido toda clase de burlas y comentarios negativos sobre su aspecto físico.

Una foto en la que aparece el exfutbolista con su hija en la playa fue el blanco de las críticas de usuarios que comentan que la pequeña está “gorda” y que debería bajar de peso.

Doting dad David Beckham shows off his rippling six pack as he hits the beach with kids Harper, 6, Brooklyn, Romeo… https://t.co/aAFo4iU9Ia

— David Beckham (@DaviBeckham24x7) 24 de octubre de 2017