Hollywood llora a Carrie Fisher

STEVEN SPIELBERG, director y productor de Hollywood: “Carrie siempre me asombró. Sus comentarios siempre me hicieron reír y suspirar a la vez. No necesitaba la fuerza, ella era una fuerza de la naturaleza, de lealtad y amistad”.

ELLEN DEGENERES, actriz, humorista y presentadora de televisión. “@CarrieFisher fue una guionista, actriz y amiga brillante. Era muy divertida. No puedo creer que haya muerto”.

Por: AFP