Hugo Ospina rectificó señalamientos en contra de la actriz Lina Tejeiro

Hugo Ospina, líder del gremio de los taxistas en Bogotá, rectificó los señalamientos en contra de la actriz Lina Tejeiro, luego de acusarla de “bandida y delincuente” por promover la plataforma Cabify.

En diálogo con RCN Radio, Ospina señaló que en cumplimento a lo ordenado por un juez se retractó de lo dicho contra Tejeiro.

“La señora Lina Tejeiro no es ninguna delincuente, no es ninguna bandida, así como también ella no apoya el narcotráfico, el hurto de celulares, así como tampoco compra productos robados”.

Además, según Ospina, va a retirar los mensajes en sus redes sociales que trasgredían el buen nombre de la actriz.

“Voy a reiterar los mensajes que le ordenó el juez, yo soy respetuoso de las leyes y de las ordenes que emiten los jueces de la República”, recalcó Ospina.

Cabe recordar que el Juez Noveno Penal Municipal con función de Control de Garantías, ordenó a Hugo Ospina, líder de los taxistas, que se retractara por las afirmaciones que realizó en contra de la actriz Lina Tejeiro.

Escuche aquí lo dicho por Hugo Ospina:

De acuerdo con el fallo de tutela a favor de Tejeiro, Hugo Ospina debía realizar esta rectificación en un término de 48 horas en los medios de comunicación en los que se hizo esas aseveraciones.

“Emita una retractación explícita de la sindicación de la accionante de delincuente y bandida, y de apoyar y comprar cosas robadas e ilegales”, decía uno de los apartes del fallo.