Inicia la 89a edición de los Premios Óscar

La 89a edición de los premios de la Academia comenzó este domingo con Justin Timberlake en el escenario interpretando “Can’t Stop the Feeling”, tema por el que está nominado con la película de “Trolls”.

La combinó con el éxito de Bill Withers, “Lovely Day”, llevándose los aplausos del teatro Dolby de Hollywood antes de presentar al anfitrión Jimmy Kimmel.

El primer premio de la noche fue para Mahershala Ali como Mejor actor secundario en la película “Moonlight” (Luz de luna), siendo el primer actor musulmán en llevarse la gran estatuilla del cine.

El actor de 43 años fue galardonado por su papel en el drama familiar “Moonlight”, imponiéndose al británico Dev Patel, a los veteranos actores estadounidenses Jeff Bridges y Michael Shannon y al joven Lucas Hedges.

Más nominados:

MEJOR PELÍCULA

– “La llegada”

– “Fences”

– “Hasta el último hombre”

– “Hell or High Water”

– “Talentos ocultos”

– “La La Land”

– “Un camino a casa”

– “Manchester junto al mar”

– “Moonlight”

MEJOR DIRECTOR

– Denis Villeneuve por “La llegada”

– Mel Gibson por “Hasta el último hombre”

– Damien Chazelle por “La La Land”

– Kenneth Lonergan por “Manchester junto al mar”

– Barry Jenkins por “Moonlight”

MEJOR ACTOR

– Casey Affleck por “Manchester junto al mar”

– Andrew Garfield por “Hasta el último hombre”

– Ryan Gosling por “La La Land”

– Viggo Mortensen por “Capitán Fantástico”

– Denzel Washington por “Fences”

MEJOR ACTRIZ

– Isabelle Huppert por “Elle”

– Ruth Negga por “Loving”

– Natalie Portman por “Jackie”

– Emma Stone por “La La Land”

– Meryl Streep por “Florence Foster Jenkins”

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

– Viola Davis por “Fences”

– Naomie Harris por “Moonlight”

– Nicole Kidman por “Un camino a casa”

– Octavia Spencer por “Talentos ocultos”

– Michelle Williams por “Manchester junto al mar”

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

– “Bajo la arena” (Dinamarca)

– “Un hombre llamado Ove” (Suecia)

– “El viajante” (Irán)

– “Tanna” (Australia)

– “Toni Erdmann” (Alemania)

MEJOR DOCUMENTAL

– “Fuocoammare” (“Fire at Sea”)

– “I Am Not Your Negro”

– “Life, Animated”

– “OJ: Made in America”

– “13th”

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

– “Kubo y la búsqueda del samurái”

– “Moana”

– “Ma vie de Courgette” (“Mi vida de calabacín”)

– “The Red Turtle”

– “Zootopia”

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

– “Hell or High Water” – Taylor Sheridan

– “La La Land” – Damien Chazelle

– “The Lobster” (“La langosta”) – Yorgos Lanthimos y Efthimis Filippou

– “Manchester junto al mar” – Kenneth Lonergan

– “20th Century Women” – Mike Mills

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

– “La llegada” – Eric Heisserer

– “Fences” – August Wilson

– “Talentos ocultos” – Allison Schroeder y Theodore Melfi

– “Un camino a casa” – Luke Davies

– “Moonlight” – Barry Jenkins y Tarell Alvin McCraney

MEJOR FOTOGRAFÍA

– “La llegada” – Bradford Young

– “La La Land” – Linus Sandgren

– “Un camino a casa” – Greig Fraser

– “Moonlight” – James Laxton

– “Silence” (“Silencio”) – Rodrigo Prieto

MEJOR BANDA SONORA

– “Jackie” – Mica Levi

– “La La Land” – Justin Hurwitz

– “Un camino a casa” – Dustin O’Halloran y Hauschka

– “Moonlight” – Nicholas Britell

– “Pasajeros” – Thomas Newman

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

– “Audition (The Fools Who Dream)” por “La La Land”

– “Can’t Stop The Feeling” por “Trolls”

– “City of Stars” por “La La Land”

– “The Empty Chair” por “Jim: The James Foley Story”

– “How Far I’ll Go” por “Moana”

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

– “Deepwater Horizon” (“Horizonte profundo” o “Marea negra”)

– “Doctor Strange”

– “El libro de la selva”

– “Kubo y la búsqueda del samurái”

– “Rogue One: A Star Wars Story”

Películas con tres o más nominaciones:

– “La La Land” – 14

– “La llegada” – 8

– “Moonlight” – 8

– “Hasta el último hombre” – 6

– “Un camino a casa” – 6

– “Manchester junto al mar” – 6

– “Fences” – 4

– “Hell or High Water” – 4

– “Talentos ocultos” – 3

– “Jackie” – 3

