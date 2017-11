Insultos de Nacho a Chyno tras mencionarlo en entrevista

Foto: Tomada de Instagram @ChinoYNacho

Para nadie es un secreto que la relación entre los cantantes venezolanos, Jesús “Chyno” Miranda y Nacho Medoza, no fue la mejor. Aunque los artistas se esmeraban por demostrar lo contrario mientras trabajaban como el dúo los “Mackediches“, en los últimos años los medios comenzaron a especular sobre la verdad detrás de esa “amistad”.

Una vez anunciaron que se separarían, los rumores de que no se llevaban para nada bien, aumentaron, pues en distintas entrevistas, los dos interpretes se limitaban a hablar uno del otro. Sin embargo, Nacho en varias oportunidades manifestó que ciertamente jamás fueron los mejores amigos, pero si tenían una buena relación. (Lea también: Hugo Ospina rectificó señalamientos en contra de la actriz Lina Tejeiro)

Pero ahora, todo parece indicar que lo poco que había en ese relación se terminó de esfumar, pues Nacho atacó a su ex compañero después de que este hablara de él en una entrevista en el programa “El Gordo y la Flaca“.

Chyno estuvo como invitado especial en el famoso programa de entretenimiento, y la producción decidió darle un plato de nachos con la intención de hablar sobre el interprete de “Bailame”. Al preguntarle cómo es el vinculo de ellos actualmente, Miranda aseguró que no hablaban desde hace tiempo y además mencionó el tema del pasaporte de Nacho.”Mira realmente no hemos conversado desde hace un par de meses, de hecho en estos días me comuniqué con parte del equipo de él para decirle que de inmigración de acá de los Estados Unidos me habían comentado que él puede venirse con su residencia tranquilamente para los Estados Unidos, y les dije, ‘Miren, me comentaron para que le digan a Nacho…”.

😂 Cosas que pasan @carlitoselproductor no llegó a tiempo con los nachos para @chynomiranda pero aquí lo tienes #gyfdetrasdecamaras 😂 Una publicación compartida por ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 2 de Nov de 2017 a la(s) 2:09 PDT

A las pocas horas de que se transmitiera el programa, la reacción de Mendoza no se hizo esperar. A través de su instagram, el cantante calificó de animal e inepto a Miranda al hablar sobre su inconvenientes para salir de Venezuela por la emisión de su pasaporte.

“Para los amigos míos que se la tiran de inteligentes, como que si yo no hubiese estudiado, que creen que yo no sé que puedo entrar a los Estados Unidos con mi residencia, ¡animal! Lo que no puedo es salir de otro país sin pasaporte, ¡bestia! ¿Tú crees que yo tengo dos meses sin ver a mis hijos por gusto? Mi gente discúlpenme que yo salga con este tipo de impulsos pero somos seres humanos. Tengo dos meses sin ver a mis hijos y me parece bastante irresponsable que un inepto salga diciendo comentarios sin ponerse en los zapatos de los demás”.

¿Qué responderá Chyno tras estos insultos?