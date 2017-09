J Balvin fue operado de urgencia por problema en una hernia

Foto tomada de Instagram @EduardoValencia_

J Balvin fue operado de urgencia tras algunas complicaciones relacionadas con una hernia inguinal, una protuberancia generada en la zona de la ingle.

A través de las historias de Instagram que desaparecen 24 horas después de publicadas, el artista compartió el momento en el que sería intervenido por los especialistas, sin embargo tomó el momento con buen humor.

“Este es el man que me va a dormir. No, hermano, ¡¿qué responsabilidad tiene?! Me van a operar de una hernia inguinal, pero no se preocupen”, manifestó Balvin.

Aquí el video compartido por uno de sus seguidores.