J Balvin respondió a las críticas por supuesta relación con cantante de Piso 21

Foto: Tomada de Instagram @JBalvin

El paisa J Balvin se refirió a los comentarios que han surgido en redes sociales por una presunta relación sentimental con Juan David Castaño, integrante de Piso 21.

Las críticas empezaron a surgir luego que Balvin publicara varias fotografías durante sus vacaciones en compañía de Castaño.

“Respecto a las noticias que leí sobre que (Juan David Castaño) es mi novio la verdad no es mi tipo, ser gay no es una enfermedad y si lo fuera sería la diva del género jejeje”, dijo el intérprete.

También se refirió a los cambios que ha tenido el color de su pelo en los últimos días:

“Mis cambios de look no son más que una muestra que busco mi felicidad y no la felicidad basada en la aceptación porque tarde o temprano hagas o no lo hagas a la final te van a criticar”, expresó el artista.

Señaló que no le afectan las críticas que recibe a diario por todo lo que hace:

“Yo vibro en el amor así que los comentarios de odio no pegan conmigo, las críticas destructivas menos, ser mejor personas (aunque tengo miles de defectos) y hacer buena música es la tarea y el medio es motivar a que ustedes donde quieran que estén hagan lo que les de la gana sin pasar por encima de nadie”, puntualizó Balvin.