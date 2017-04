José Luis Rodríguez ‘El Puma’ deja su salud “en manos de Dios”

Jose Luis Rodríguez- El Puma /Foto: AFP

El cantante venezolano José Luis Rodríguez ‘El Puma’ habló por primera vez de la enfermedad que lo aqueja desde hace varios años y reveló que deja su salud “en las manos de Dios”.

Según describe el diario chileno “La Tercera”, la enfermedad que padece José Luis Rodríguez, “es crónica y progresiva y no le permite respirar con facilidad”.

A sus 74 años mantiene el optimismo y prefiere no mencionar la enfermedad porque dice que tiene cura, “tenía que despertar otra vez y Dios me tenía que despertar de esta forma, por las buenas o por las malas. Por eso digo que mi enfermedad si tiene cura, por eso no la menciono no la nombro. Yo me declaro sano en el nombre de Jesús”, reiteró el intérprete.

Explicó que la fibrosis pulmonar que padece no es impedimento para seguir trabajando y por eso presentó su nuevo disco que contó con la producción de Ricardo Montaner.

“Ricardo buscó excelentes arreglistas y cambió la estructura de las canciones tratando de conseguir que no perdieran su esencia. Y lo logró porque todos los temas quedaron hermosos (…) la gente joven sabe qué buscar y cómo hacerlo, pero el adulto contemporáneo busca al joven para que le ayude en eso”, sostuvo.

Al finalizar sus declaraciones José Luis Rodríguez hizo dos solicitudes a todos sus seguidores, la primera de ellas “que sigan orando por mí y me incluyan en sus oraciones”, y la segunda “que no pirateen el disco, eso me haría muchísimo daño”.