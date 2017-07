Juego de Tronos estrena su séptima temporada este domingo

La séptima entrega de la serie ‘Juego de Tronos se estrena este domingo en Latinoamérica y en esta temporada, vuelven a integrar el reparto varios actores, entre ellos el ganador del Emmy y del Globo de Oro Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey, Emilia Clarke, Aidan Gillen, Kit Harington, Diana Rigg, Sophie Turner y Maisie Williams.

En esta oportunidad Daenerys Targaryen finalmente zarpó hacia Westeros con sus ejércitos, dragones y el nuevo mano derecha de la Reina, Tyrion Lannister.

Mientras tanto Jon Snow fue nombrado Rey en el Norte después de derrotar a Ramsay Bolton en la Batalla de los Bastardos y devolver Winterfell a la Casa Stark.

