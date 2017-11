Justin Bieber y Selena Gomez, pillados en su antiguo nido de amor

Aunque Justin Bieber y Selena Gómez han decidido pasar menos tiempo juntos para evitar ser asediados por la prensa rosa, les ha resultado muy difícil esconderse de sus fans y seguidores en redes sociales.

Justo cuando se rumora que estarían a punto de retomar su relación sentimental, los dos artista fueron fotografiados en un sitio que visitaban periódicamente mientras sostuvieron su relación sentimental entre 2011 y 2015.

La pareja fue vista por sus seguidores en Lake Balboa en Los Ángeles (California), un lugar que era muy importante para ellos.

It’s been 8 years and I’m so freaking happy and blessed that I finally got to see Justin. EKFONRFIFK SELENA AND JUSTIN ARE FREAKING ADORABLE TOGETHER I AM LOWKEY DYING IN THE INSIDE @selenagomez @justinbieber pic.twitter.com/YlWkSEWnRy

— Amy 🥀 (@bxxamy) 14 de noviembre de 2017