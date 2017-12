Karina Barros, esposa de jugador de Junior, rompe su silencio sobre polémica con ‘Teo’

Foto: Instagram

La mujer de James Sánchez, jugador del equipo barranquillero, habló en exclusiva para el El Heraldo sobre unos audios que circularon en redes sociales en días pasados, los cuales la comprometían con el delantero Teófilo Gutiérrez.

En dicha entrevista, Karina Barros aseguró no tener, ni haber tenido, relación alguna con el delantero del barrio La Chinita (Barranquilla).

“Yo no tengo, ni tuve, ninguna relación con Teófilo, en ningún momento. No conozco ni siquiera a su esposa, porque nunca me la crucé ni siquiera en el estadio, ni a sus hijos, ni a él. Lo conozco como un compañero del trabajo de mi esposo y lo conozco como un futbolista colombiano (…) de resto no conozco más nada”.

En cuanto a los audios que circularon en redes sociales, Cruz manifestó haberse enterado a través de un amiga, quien le envió el link de la página donde empezó el escándalo. También dijo que desde hace aproximadamente tres meses atrás ya había escuchado sobre unos audios que la involucraban, pero que en ese entonces todo eran suposiciones.

“Yo soy muy tranquila y pues yo dije, normal. Pero con el pasar de las horas ya veía que por todos lados estaba mi nombre, el nombre de mi esposo y el nombre de este otro señor, entonces las ofensas, las críticas, las murmuras, todas esas cosas sí me fueron colocando nerviosa. Es un tema en el que evidentemente yo no tuve nada que ver y creo que a pesar de todo mantuve la calma 100% “, agregó la mujer del jugador Sánchez en entrevista con El Heraldo.

Sin embargo, señaló que toda está situación la angustió, a tal punto que lloró al ver que en redes sociales hablaban de ella, y no “precisamente palabras buenas”.

De igual modo, indicó que si ella hubiera tenido algo que ver con ‘Teo’, tal vez no hubiera salido a pronunciarse al respecto, recordando que hizo un “post en mi Instagram aclarando que eso no era así”.

Por último, dejó claro que su relación con James Sánchez está bien y que en el momento en que salieron los audios, su esposo nunca le hizo reclamo alguno.

“James es una persona súper tranquila, incluso cuando salieron esos audios yo hablé con él, ante todo creo que James confió en mí. Gracias a Dios desde el primer momento que salieron los audios, James nunca me hizo un reclamo (…) yo creo que como toda pareja tenemos problemas, dificultades, altos, bajos, lagrimas y sobre todo porque es difícil tener un esposo de esa profesión“.