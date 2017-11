Kate Winslet besó a una actriz durante premios Hollywood Film Awards

La actriz británica, Kate Winslet, protagonizó uno de los momentos más comentados durante la reciente entrega de los Hollywood Film Awards, en Los Ángeles.

Mientras daba su discurso, luego de ganar el premio a Mejor actriz por su interpretación en la película ‘Wonder Wheel‘, Winslet confesó ser gran admiradora de la actriz de ‘El ala oeste de la Casa Blanca’, Allison Janney.

“Allison, sé que realmente no te conozco, pero quiero ser tú. O acariciarte o algo. ¿Podríamos besarnos? ¿Podría ser?”, dijo la actriz mientras se encontraba en el escenario.

Janney respondió al llamado y subió de inmediato, mientras Kate Winslet no podía ocultar la emoción de vivir ese momento. “¡Ah, va a pasar! Este es un momento muy emocionante, ¿no?”, indicó.

El momento quedó inmortalizado en esta fotografía, replicada por varios medios y usuarios de redes sociales.

En video, se puede ver el momento exacto del beso y del discurso de la actriz, en el que agradeció tener este premio gracias a su actuación en la película dirigida por Woody Allen y destacó la importancia que tienen los actores en el arte de contar historias.

Kate Winslet is honored with the Hollywood Actress Award for her role in @wonderwheelmov. 🙌 #HollywoodAwards pic.twitter.com/zmPl3il3oT

— Hollywood Awards (@hollywoodawards) 6 de noviembre de 2017