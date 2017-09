La colombiana que ganó el premio Polaris, el más prestigioso de la música en Canadá

Foto tomada de Twitter @LidoPimienta

La cantante colombiana Lido Pimienta consiguió el premio Polaris, el galardón musical más prestigioso de Canadá, gracias al álbum “La Papessa”, producido en español y de forma independiente por la artista.

El premio fue anunciado por un jurado de 11 miembros que eligió a Pimienta entre otros nueve artistas, incluidos el ya fallecido Leonard Cohen, Feist, Gord Downie y A Tribe Called Red, quienes eran los favoritos de muchos para hacerse con el galardón.

Según señaló la radio-televisión pública canadiense CBC, que patrocina el galardón, tras recibir el premio Pimienta se declaró “muy orgullosa” porque trabajó “mucho” para lograrlo.

“Significa que no tienes que ser blanco, no tienes que ser delgado, no tienes que ser rubia. No tienes que cantar en inglés o en francés. Y puedes defender lo que quieres hacer y lo que quieres decir”, afirmó Pimienta.

La artista, que emigró de Colombia a Canadá hace una década, denunció en el pasado la discriminación que ha sufrido en el país norteamericano debido a su origen.

Al recibir el galardón, la cantante afirmó que esperaba que “el espécimen ario” que le dijo que regresara a su país dos semanas después de haber llegado a Canadá “esté mirando”.

El galardón conlleva un premio en metálico de 40.000 dólares estadounidenses.

“La Papessa” es un álbum con todas sus canciones en español con una fuerte carga política y social.

EFE