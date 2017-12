La ‘inocentada’ a la presentadora Adriana Betancur en Muy Buenos Días

Foto: Instagram mbdrcn_oficial

Este 28 de diciembre como es costumbre se celebró el Día de Inocentes en Colombia, y los medios de comunicación se unen presentando las serie de equivocaciones al aire, caídas y demás para divertir en este día a los colombianos.

Y el programa Muy Buenos Días no se apartó de esta jocosa celebración y le hicieron una ‘inocentada’ a la presentadora Adriana Betancur que hizo morir de risa a los que estaban en el set y además a los televidentes. (Vea también nuestro Especial de inocentes con las embarradas al aire en RCN Radio ¡Diviértase!)

En medio del programa ofrecieron unas empanadas a Jota Mario, Laura Acuña y a Adriana, sin embargo, no le advirtieron que la suya tenía un “poco” de picante y en medio de una entrevista a la actriz Marisol Correa la presentadora no aguantó más el picante.

Las risas de todos no paraban al ver que Adriana no podía ni hablar. Preguntó: ¿por qué no me dijeron? a lo que Jota Mario le respondió: “Feliz día de los inocentes”.

El gracioso momento quedó grabado y fue divulgado en las redes sociales del programa. El video ya cuenta con más de 265.000 reproducciones.