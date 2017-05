Foto referencial: Iván Hernández / RCN Radio

La periodista colombiana Pilar Castaño, experta en la industria de la moda, se refirió a la decisión que tomó el Gobierno francés que obliga a las empresas publicitarias a informar si una fotografía tiene retoque digital, entre otras medidas.

Según Pilar, leyes como estas le permiten a la industria comprender “que la mujer real es la que vende”.

En entrevista con RCN Radio, la periodista indicó que “las grandes marcas se están dando cuenta que una mujer retocada, una mujer irreal, una mujer plástica, no le sirve sino a la canción de Rubén Blades”.

Consideró que esta clase de normativas tienden a globalizarse y se pueden implementar en otras regiones del mundo.

“El hecho de que Francia tome estas medidas desde luego va a tener que ver con el resto del mundo porque todo se globaliza”.

No obstante destacó que en el caso Colombiano “a nosotros eso no nos llega, nuestras niñas son totalmente naturales, totalmente sanas, ya casi no hay talla XS, ya estamos más en el S y en el M”, dijo.

Reiteró que la moda se ha venido transformando acercándose más a las mujeres cotidianas y no a las modelos de pasarela.

“Yo creo que la mujer debe ser totalmente cotidiana, con sus curvas, con sus formas, sobre todo si estamos hablando de la mujer latina que tiene menor estatura y mayor cantidad de líneas”.

Y explicó que con mayor frecuencia este concepto de bienestar se impondrá no solo en lugares como Europa y Estados Unidos.

“La moda cada día se está agachando y dándose cuenta que el minimalismo y la comodidad es lo que debe primar en el armario de una mujer; cada día más eso va a convertirse en el pan de cada día que la mujer sea una mujer real aún siendo modelo”, puntualizó Pilar Castaño.