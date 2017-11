La razón por la que Daddy Yankee se negó a cantar Despacito en los Grammy Latino

Captura video oficial de Despacito

El fenómeno imparable de “Despacito“, el éxito firmado por Luis Fonsi y Daddy Yankee que ha hecho historia en la escena latina y en la música global, arrasó el jueves en los Grammy Latino al llevarse cuatro galardones y ser coronada como la mejor canción y la mejor grabación del año.

Sin embargo, pese a que Daddy Yankee estuvo en Las Vegas esta semana trabajando en la promoción del video “Vuelve” junto a Bad Bunny, decidió no asistir a la ceremonia porque quería presentar música nueva y no solo interpretar “Despacito”. (Lea también: Escuche ‘Échame la culpa’, la nueva canción de Luis Fonsi y Demi Lovato)

“Las canciones tienen su momento y hay que evolucionar. Eso no quiere decir que vamos a dejar de cantarlas, pero una canción como esta tiene que evolucionar, y en mi caso, es lo que pienso”, dijo la figura mundial del reggaeton en una entrevista concedida al diario El Nuevo Día. “Hubiera querido que mi presentación girara hacia algo nuevo y al no ponernos de acuerdo, decidí pasar la página esta vez”.

Aunque el cantante aseguró que “ya pasé la página, pasé la página rapidito”, no descartó la posibilidad de cantar la canción a futuro: “Nunca dejaré de cantarla, pero tiene su momento y a mi no me gusta drenar al público, no me gusta”, afirmó.

Sin contar con la presencia de Daddy Yankee, la producción del evento decidió presentar una versión muy especial de “Despacito” que brindó un broche perfecto a la noche soñada del hit y fue interpretada por Luis Fonsi junto a Bomba Estéreo, Víctor Manuelle y Diplo.

Con información de Infobae